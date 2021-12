Gjemnes

– Nå er det viktig at vi står sammen, får budsjettet i havn og klarer å følge det utover året.

Det var oppfordringen fra Arbeiderpartiets varaordfører Jan Karstein Schjølberg på tampen av en lang debatt rundt budsjett og økonomiplan i tirsdagens kommunestyremøte. Det var budsjettforslaget som han og ordfører Knut Sjømæling la fram i formannskapet for vel ei uke siden som ble vedtatt med små endringer.

Et forslag som har gitt de to karakteristikken "bakromskamerater" etter at de finpusset forslaget på ordføreren kontor helt fram til starten på forrige ukes formannskapsmøte.

– Får rammer det er mulig å holde

I kommunestyremøtet var det flere politikere som roste de to for å ha tatt grep for å gjøre administrasjonens budsjettforslag mer realistisk. Sjøl sendte de noe av æren tilbake til økonomiavdelinga som hadde oversiktlige og greie oppstillinger i administrasjonens opprinnelige budsjettforslag.

– Vi har lest gjennom alle høringsuttalelsene som avdelingslederne har kommet med. Det er lagt inn noen forslag til reduksjoner, men nå mener vi avdelingene får rammer som det skal være mulig å overholde. Det vil være motiverende, sa Schjølberg.

Vil ha tettere rapportering

Et samlet kommunestyre var enig om at det kreves streng budsjettdisiplin fra avdelingslederne for slik å unngå budsjettoverskridelser neste år. Politikerne ønsker seg tettere økonomiske rapporter som forteller hvordan enhetene ligger an i forhold til rammene de er tildelt.

Økonomisjef Nima Ebrahimsen ga politikerne en lang og grundig orientering om forutsetninger og den økonomiske situasjon i forkant av budsjettdebatten.

Gebyrene øker

Med unntak av vannavgifta som blir betydelig redusert, vedtok politikerne vedtok en rekke nye gebyrsatser på kommunale tjenester.

Det var uenighet rundt den foreslåtte økningen og utregningen av eiendomsskatten. Jon Hals (H) og Kjell P. Dønheim (Frp) var begge opptatt av å holde eiendomsskatten så lav som mulig.

– Det er barnefamilier som har bygd seg nye hus som må betale mest. Det er også pensjonister her i bygda som betaler 5000 kroner i eiendomsskatt, sa Hals.

Flertallet gikk for en økning på 10 prosent på boligeiendommer og en økning fra 5 til 7 promille på næringseiendommer.

I feil retning

Flere politikere uttrykte bekymring for hvordan Gjemnes kommune skal klare seg som egen kommune i åra framover. Den økonomiske situasjonen i kommunen er svært anstrengt. Det sliter avdelingene med. Høringsuttalelsene som er kommet inn forteller om krevende hverdager for mange ansatte. Statsforvalteren har i et brev til kommunen blant annet pekt på at utviklinga går i feil retning, og at det må et tett samarbeid til på alle plan til om kommunen skal takle kommende utfordringer.

Ordfører Knut Sjømæling viste til at den forrige regjeringa har tatt én million kroner hvert år fra rammeoverføringene til Gjemnes som frivillig ønsket å stå alene.

– Vi har også fått redusert muligheten til å ta inn penger på eiendomsskatten. Dersom vi hadde hatt 4 til 6 millioner kroner mer å rutte med, ville situasjonen vært en annen, sa ordføreren.

Frykter kostnadene

Politikerne frykter at kostnadene med det planlagte helsehuset kan bli vel tøffe å takle i økonomiplanperioden.

Per Jostein Halset (Ap) mener kommunen må se etter rimeligere løsninger enn det som nå er planlagt.

– Vi ser ikke hvordan vi skal klare kapitalkostnadene som slår inn for fullt i 2025. Vi i Arbeiderpartiet mener det er uansvarlig å være med på den reisen vi er i ferd med å gjennomføre. Det er bra med et flott hus, men vi må ha folk til å jobbe der.

Halset fremmet et forslag som gikk på at helsehuset bygges mer som en sjukeheim, og at man med en slik løsning kanskje kan spare inn rundt 100 millioner kroner. Forslaget om å stoppe foreliggende planer for helsehuset ble nedstemt.

Ordfører Sjømæling viste til arbeidet som pågår for å se på hvor mye av den gamle sjukeheimen som eventuelt kan brukes videre. Han ønsker ikke å endre planene for helsehuset nå, men vil avvente utredninger både på gjenbruk og kostnader.

– Vi er i en krevende situasjon, men vi var den kommunen i fylket som bortimot hadde den største folkeveksten i fjor. Vi må snakke fint om kommunen vår og ikke svartmale situasjonen sjøl om den er vanskelig. Det blir ikke igangsatt prosjekt som vi ikke makter å forsvare økonomisk, forsikret Sjømæling.