Gossen Bygdekvinnelag spanderte lammeslakt til 9.klassingane på Gossen

– Dette var både lærerikt og nyttig!

Dei kjem sjeldan tomhent på besøk, damene i Gossen Bygdekvinnelag. Under markeringa av Verdas Matvaredag fredag tok dei like godt med seg eit heilt lammeslakt til Gossen Barne og Ungdomsskole. – Dette var både lærerikt og nyttig, meinte 9. klassingen Vegard Try Sporsheim, som fikk prøve kniven i den heilt spesielle mat- og helsetimen.