Mange kjenner skuespiller Sara Fellman fra Teatret Vårt, der hun har hatt roller i en rekke oppsetninger, som «Barselfeber» og «Julekveld med teskjekjerringa» - og nå er aktuell med stykket «Medea».

I 2022 fikk hun Hedda-prisen for beste kvinnelige medskuespiller for rollen som Gjertine i «Slåttekar i himmelen», og hun har også fått utmerkelsen Fiskerjenten fra venneforeningen til teatret.

I en ny episode av podkasten Hør på henne snakker Sara om oppveksten på Ellingsrud øst i Oslo og om forholdet til søsteren Tuva.

Mens Tuva er programleder kjent fra både tv og radio, er altså Sara skuespiller. Begge søstrene har med andre ord yrker der de på ulikt vis står i rampelyset.

Sara har også vært gjest i Tuvas podkast, Fødselspodden, som ble spilt inn live på Teatret Vårt i Molde.

Hør episoden her:

Videre forteller Sara om det vanskelige møtet med Molde, som hun hadde hørt var en stygg by. I dag kan hun knapt se for seg å leve uten fjellene.

Sara forteller også om sitt eget, personlige drama.

Det kunne nemlig gått helt galt da hennes første barn, datteren Olea, kom til verden på dramatisk vis for to år siden.

Under svangerskapet hadde hun bekymret seg mye. Og det viste seg at dét var det grunn til. Hva som skjedde og hvordan det går i dag, kan du høre mer om her: