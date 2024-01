Bjørn Stendahls store varme hjerte sviktet 13. januar, tre dager etter at han fylte 82 år. Siden midten av 1960-tallet var Bjørn fast gjest på Moldejazz med forskjellige oppgaver.

Han vokste opp i Stokke i Vestfold, tok artium i Tønsberg og flyttet til Oslo hvor han utdannet seg til arkitekt og etablerte Munkedammen Arkitektkontor. Jazzinteressen oppstod tidlig, og allerede som femtenåring skrev han faglig godt funderte leserinnlegg til jazzspalta i bladet «Verdensrevyen». Han ble raskt sentral i både lokale og nasjonale jazzorganisasjoner, president i Norsk Jazzforbund, redaktør av Jazznytt, initiativtager til den mangeårige jazzklubben Amalienborg Jazzhus (Malla), var selv en habil trommeslager, konsertarrangør og mye, mye annet. Hans store livsverk er de fem bøkene om norsk jazz’ fra 1920 til 1980, flere tusen sider med fakta og fortellinger om musikkformens utvikling her i landet. Da Bjørn ble statsstipendiat i 2006 fikk han ytterligere tid til å utdype sine historiske interesser. Han ble en kunnskapsbank på flere områder.

Til Molde kom han først som journalist, og skrev om festivalen for flere aviser og tidsskrifter opp gjennom åra. Bjørn var også initiativtager til Festivalakademiet, et daglig arrangement gjennom festivaluka der han i mange år var programleder og presenterte/intervjuet musikere og andre jazzfolk. Festivalakademiet videreføres, og har inspirert andre festivaler til lignende aktivitet. I 1980 ble han tildelt Molderosen for sin innsats.

Under fjorårets Moldejazz var Bjørn som vanlig til stede, gikk fra konsert til konsert og avsluttet oppholdet med utover natta å delta i jam på gamle Kulturhuset, der han spilte med unge musikere som kunne vært hans barnebarn. Det ble hans siste Moldefestival. Bybildet vil savne hans blide, avslappete personlighet. Vi som har kjent ham som venn vil oppleve et hull i tilværelsen. I dag går våre tanker til hans nærmeste familie som har mistet sitt solide midtpunkt.

(Publisert først i Moldejazz.no)

