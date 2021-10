Får stryk i rapport: – Vi tar gjerne over hele ansvaret

Kultur

– Vi er kjent med at Nordmøre museum over år har hatt interne organisatoriske utfordringer. Den nye ledelsen arbeider målrettet med dette. Museet må levere i forhold til krav til fellestjenestene som i regional delplan, i 2022. Hvis ikke, blir det anbefalt at fellesfunksjonen blir flyttet, står det i en evalueringsrapport som politikerne i kultur-, næring og folkehelseutvalget i fylket skal ta stilling til tirsdag.