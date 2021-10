Stor innsats for norsk kulturarv – nå får han ærespris

Kultur

Norsk Kulturarv er en stiftelse som arbeider både for bygningsvern og aktiv bruk av kulturminner med «vern gjennom bruk» som visjon. Interesseorganisasjonen er særlig kjent for utdelingen av Olavsrosa, som erkjennelse for verneverdige bygninger som er blitt godt ivaretatt. I dag kan i overkant av 130 steder smykke seg med kvalitetsmerket.