Får 5,3 millioner til nytt prosjekt: – Kan hindre at elever faller utenfor

Kultur

Denne uka ble prosjektet, som har fått navnet «Kunst og kulturaktive barn og unge – for inkludering, fellesskap og mestring», i gang på Molde kulturskole.

– Dette er et stort og omfattende prosjekt som vil gå over fire år. Det involverer kulturskolen, fagavdeling skole i kommunen, samt de tre pilotskolene Bekkevoll ungdomsskole, Kviltorp skole og Nordbyen skole, forteller Hans-Petter Gyldenskog.

Skal forebygge utenforskap

Til daglig jobber han som kulturskolelærer. Nå går han inn som prosjektleder i 40 prosent stilling, mens Kai André Mortensen, rådgiver ved Bekkevoll ungdomsskole, blir prosjektmedarbeider med stillingsprosent på 20.

Prosjektet har fått 5,3 millioner kroner i støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune og folkehelseprogrammet. I prosjektet vil man bruke ressurser man har i Molde kulturskole og pilotskolene.

Initiativet kommer fra Molde kommune.

– Utenforskap er en stor samfunnsutfordring. Vi mener at slike prosjekt, der en tar i bruk kunst og kultur som en integrert del av undervisningen, kan vi grunnlag for rikere læringsmiljø – og nettopp forebygge at elever faller utenfor, sier Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd.

Hun får støtte av Ann Karin Orset, leder for Nasjonalt kompetansesenter for kunst og kultur i opplæringen. Det ligger i Bodø, men Orset er opprinnelig fra Molde. Nå er hun koblet på det nye prosjektet for å bidra med rådgivning, og etter hvert dele erfaringer.

– De estetiske faga bidrar til mangfold, involvering og medskaping på mange plan. Når elever blir berørt gjennom kulturuttrykk, opplever man tilhørighet og identitet på en helt spesiell måte, sier Orset.

Oppstart etter jul

I tiltakene til prosjektet kommer det fram at målgruppene er 1. trinn ved Kviltorp skole SFO, mellomtrinnet på Nordbyen skole og 8. trinn på Bekkevoll ungdomsskole.

Etter planen skal prosjektet starte opp etter jul, etter at høsten går med til å komme i gang, få på plass infrastruktur og planlegge innholdet.

– Hvordan vil elever og lærere merke dette?

– Elevene kan merke det på timeplanen, men også ved at læreren får økt kompetanse, sier Gyldenskog.

– Det viktigste for meg, er at elevene får merke at det skjer flere ting i klasserommet som gir opplevelser. Det kan være en sang, å få male, dramatisering, film. Jeg er spent på hvordan det skal løses, sier Ann-Mari Abelvik.

– Hvordan er responsen fra lærerne?

– Mange er positive. Men vi er tidlig i oppstarten, så det mangler nok ennå noe informasjon, sier Gyldenskog.

– Er det så enkelt som at mer kunst og kultur i skolen vil føre til mindre utenforskap?

– Det kan være ett element, som for eksempel mer fysisk aktivitet kan være det, sier Abelvik, og legger til at effekten kan være vanskelig å forske på.

– Gevinsten kan være vanskelig å måle. Men det er ikke business-tankegang. Vi vil med dette legge til rette for at barn blir gagns mennesker i samfunnet. Det kan igjen forebygge utenforskap, sier hun.