Åpnet Glasstaket med konsert og et fyrverkeri

Kultur

Torsdag åpnet Glass uteserveringa på taket for sommeren. Fredag var den offisielle åpningen, og styreleder i Glass Erik Wold kunne fortelle de omtrent 290 i publikum at taket har fått sitt navn - Glasstaket. Restaurantsjef Bjørn Olav Andersen takket gjestene og de ansatte for denne muligheten.