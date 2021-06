Flyktet til Hustadvika fra krig i Kongo – dette savner Jackie (29) mest fra hjemlandet

Kultur

I klasserommet på Hustadvika Opplæringssenter sitter norskkursdeltakerne i dyp konsentrasjon, bøyd over skrivebøkene. Kun knirket fra en og annen stol og lyden av skriblende blyanter høres. De ni deltakerne skriver fortellinger med tittelen «Min verden». Vi lurer med oss kursholder, forfatter og lyriker Endre Ruset ut i gangen for en prat for ikke å forstyrre skriveprosessen.