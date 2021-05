Ute av The Voice – men fikk denne hyllesten

Kultur

Amalie Haugen Øvstedal fra Team Josef var nummer fire ut i kveldens direktesendte program fra H3 Arena.

– Det å gå videre var vilt artig å få gjøre en ny låt.. Beyonce, hun har var mitt største idol siden jeg var liten, sa Amalie om låtvalget, som var Freedom av Beyonce, feat. Kendrick Lamar.

Utfordrende med pusten

Amalie har termin 1. juli, og nå er det tydelig at graviditeten gir visse utfordringer.

– Jeg merker at det er ikke overskudd på pusten, sa Yosef, mentoren til Amalie.

– Jeg kjenner at det er en til som er med på reisen. Jeg hadde ikke regnet med at det skulle være så tungt å puste, sa Amalie før opptredenen, som likevel gjennomførte tilsynelatende uanstrengt.

– Jeg digger Amalie! Jeg har aldri sett deg med så mye fist, du var sassy, jeg føler at du mer og mer tydliggjør din identitet, du skaper din egen feel, når du gjør det, eier du det, jeg applauderer deg, sa mentor Yosef etterpå.

Seks videre til semifinale

Det var publikums stemmer som avgjorde hvilke seks deltakere som gikk videre.

Amalie, Sondre og Marie Petra fikk færrest stemmer av de åtte.

– Jeg føler du er at du er veldig våken, opplyst, du vet hvor du er, at du står her, er din egen fortjeneste, du har mye velsignelse i livet ditt, med barn på vei og levert inn bachelor, uansett hva som skjer her, så vil jeg at du bare vet, at verdien du selv har gitt deg, den kal du holde på, jeg vet du vil holde på, sa Yosef til Amalie, før det ble klart hvem som gikk videre.

Til slutt ble det klart at Marie Petra er videre til semfinalen - mens Sondre og Amalie er ute.

Finalen er 28. mai.