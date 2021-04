Utsolgt Jahn Teigen-hyllest utsatt – igjen

Kultur

Det melder arrangør Molde Janitsjar i en pressemelding.

– Konsertprosjektet JAhn VI ELSKER skulle egentlig gjennomføres i februar i år. Så ble det utsatt til helga 4.-6. juni. Nå har styret i Molde Janitsjar dessverre kommet fram til den konklusjon at vi må utsette prosjektet enda en gang på grunn av pandemien, skriver Nils-Gunnar Solli, som etter årsmøtet nylig har blitt daglig leder i Molde Janitsjar.

Ikke forsvarlig

I meldinga kommer det fram at korpset ikke har hatt en eneste fellesøving så langt i år.

– Usikkerheten framover er fortsatt stor når det gjeld restriksjonene som følger av pandemien. Pr. dags dato kan vi ikke holde konsert for mer enn 100 personer selv om Bjørnsonhuset har faste stoler. Vi sitter med to utsolgte konserter med 200 personer til hver. Konklusjonen er at det både ut fra en musikalsk og økonomisk vurdering, at det ikke er forsvarlig å gjennomføre prosjektet i år, skriver janitsjaren.

Konsertene, som har en rekke lokale aktører involvert, og Anita Skogan som hedersgjest, ble utsolgt allerede i november i fjor.

Alle får refundert billettene

Molde Janitsjar har nå landet på nye datoer; helga 12. og 13. februar 2022, fortsatt i Bjørnsonhuset.

– Vi satser på at det meste i samfunnet har normalisert seg når vi kjem over i neste år, melder janitsjaren og legger til at endringen er gjort i samråd med Anita Skorgan og hennes manager - og at alle samarbeidspartnere har et sterkt håp om å få landet prosjektet i februar 2020.

Publikum med billetter til konsertene vil få informasjon på e-post om full refusjon av billettkjøpet. Billettsalget blir lagt ut på nytt, trolig i november, med håp om å kunne ta i mot flere enn 200 personer pr konsert og unngå et koronatilpasset salkart.

Ny styreleder

Årsmøtet gjorde også vedtak om en prøveordning for to år med å engasjere dagleg leder på deltid. Tidligere styreleder gjennom 18 år, Nils-Gunnar Solli, er engasjert i funksjonen fra 1. mars i år.

Nils-Gunnar Solli er engasjert i denne funksjonen frå 1. mars d.å. Etter til saman 18 år i rolla som styreleiar går han no over i ny rolle i Molde Janitsjar.

Ny styreleder i Molde Janitsjar er Kjersti Cecilie Tveeikrem, mens nestleder er Karl-Håkon Farstad Eriksen.

