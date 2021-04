Eksperter mener Ane Brun blir forbigått i Norge: – Skandale

Kultur

I Sverige er Ane Brun fra Molde, som har bodd rundt 20 år i Stockholm, nominert til fire Grammis. Hun slapp to studioalbum i 2020. After the Great Storm, som nå er nominert i kategoriene Årets album og Årets alternative pop, og How Beauty Holds the Hand of Sorrow, som kan få pris for Årets vise/singer-songwriter. Dessuten kan hun vinne den gjeve kategorien Årets komponist.