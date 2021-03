Knallstart for Kompani Lauritzen - sjekk hvor mange som så premieren

Kultur

Lørdag var det premiere for en ny sesong av Kompani Lauritzen på TV 2, med to romsdalinger blant deltakerne i Bernt Hulsker fra Vestnes og Linnéa Myhre fra Molde. Og i løpet av helga har hele 1,2 millioner nordmenn sett premiereprogrammet direkte, i opptak eller via TV 2 Sumo.