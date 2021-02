Daniel kan vinne Spellemann: – Utrolig stas

Kultur

Spellemannprisen for koronaåret 2020 blir delt ut på NRK fredag 16. april, og fredag ble de nominerte i 23 kategorier presentert.

Kan vinne egen Spellemann

Daniel Herskedal fra Molde er nominert til spellemannspris for 2020 i kategorien TONOS komponistpris. Nominasjonen får han for albumet Call for Winter.

Herskedal har en del av en spellemannspris fra før, fra 2018, som han fikk sammen med samboer Marja Mortensson, og Jakob Janssøn, for Mortenssons andre album, Mojhtestasse. Prisen ble delt ut i klassen for folkemusikk og tradisjonsmusikk. Han har også en liten bit av prisen til Marius Neset, som han fikk i 2014 for verket Lion.

– Det er utrolig stas. Ikke den kategorien jeg hadde regnet med. Det gir ekstra motivasjon og trygghet. Selv om man blir nervøs av å ligge i samme pott som de andre nominerte, så er det utrolig artig å bli satt pris på av sine egne, sier Herskedal.

Han kan dermed vinne sin første pris under eget navn.

– Det er allerede en opptur å bli nominert. Jeg har så stor respekt for de andre i denne kategorien, at samme hvem som vinner, blir det en glede, sier han.

Daniel hjemme i Molde med første konsert på fire måneder: – Vanskelig mental tid for musikere Torsdag spiller Daniel Herskedal med trioen konsert i hjembyen, den første siden september. – Framover vil jeg satse mer som komponist, og mindre som turnerende musiker, sier musikeren fra Molde.

Nominerte for tredje gang

En annen romsdaling som har grunn til å juble for nominasjon, er Magnus Larsen jr. Han er nominert med bandet Valkyrien Allstars. Bandet er nominert i kategorien Viser med albumet Slutte å byne.

Bandet har vært nominert til spellemann to ganger før; i 2007, som årets nykommer, og i 2014, i kategorien folkemusikk og tradisjonsmusikk. Kanskje er alle gode ting tre for folkerockgruppa, som har base i Oslo.

Frontfigur Tuva Syversten er dessuten også nominert i kategorien tekstforfatter.

Også Hedvig Mollestad fra Ålesund, som er nært knyttet til Molde som medlem i programkomiteen, har grunn til å være godt fornøyd; hun er nominert i kategorien Åpen klasse for albumet Ekhidna. Verket ble skrevet til Vossajazz i 2019 og er også framført på Moldejazz.

Her er lista over de nominerte:

Barnemusikk

* hei kalas - "Hvorfor er jeg allergisk?"

* Aslak Brimi og Mari Midtli - "Huldra Hildur"

* Sarah Camille - "Spor av dråper og røde nebb"

* Andreas Ihlebæk - "Northern Lullabies"

Blues

* The Bills - "Til The Blues Have Gone"

* Daniel Eriksen - "Barefoot Among Scarecrows"

* Knut Reiersrud: "Ballads and Blues from the 20 ́s Vol.1"

* TORA - "Girls"

Country

* Sweetheart - "Sweetheart"

* Malin Pettersen - "Wildhorse"

* Darling West - "We'll Never Know Unless We Try"

* Johan Berggren - "Lilyhamericana"

Elektronika

* Gundelach - "My Frail Body"

* Lindstrøm & Prins Thomas - "III"

* Niilas - "Also This Will Change"

* Fredfades & Jawn Rice - "Luv Neva Fades"

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

* Britt Pernille Frøholm - "Fokhaugen"

* Mads Erik Odde - "Logne slåttar"

* Ronny Kjøsen - "BondeBohem"

* Johanne Flottorp/Åsmund Solberg - "Heimespel"

Hiphop

* Musti - "Qoyskayga"

* S1sco - S1sco 2020

* Cezinando - "Et godt stup i et grunt vann"

* Dutty Dior - for "Komma", "Moshpit", "Status", "Kaotisk eleganse"

Indie/Alternativ

* Nils Bech - "Foolish Heart"

* Das Body - "Peregrine"

* Siv Jakobsen - "A Temporary Soothing"

* Okay Kaya - "Watch This Liquid Pour Itself"

Jazz

Gard Nilssen's Supersonic Orchestra - "If You Listen Carefully the Music is Yours"

* Møster! - "Dust Breathing"

* Harald Lassen - "Human samling"

* Maria Kannegaard Trio - "Sand i en vik"

Klassisk

* Arve Tellefsen, Kaare Ørnung - "Haijn Kaare Ørnung å Æ"

* Sandra Lied Haga - "Sandra Lied Haga"

* Edward Gardner, Bergen Filharmoniske Orkester - "Benjamin Britten: Peter Grimes"

* Eldbjørg Hemsing, Simon Trpčeski - "Grieg: The Violin Sonatas"

Metal

* Ormskrik - "Ormskrik"

* Enslaved - "Utgard"

* Okkultokrati - "La Ilden Lyse"

* Beaten To Death - "Laat maar, ik verhuis naar het bos"

Pop

* Sondre Lerche - "Patience"

* Annie - "Dark Hearts"

* Emilie Nicolas - "Let Her Breathe"

* SKAAR - "The Other Side Of Waiting"

Rnb/Soul

* EHI - "Toni Braxton"

* Lido - "Peder"

* Ivan Ave - "Double Goodbyes"

* Natnael - "Mannekeng"

Rock

* Motorpsycho - "The All Is One"

* Daufødt - "1000 Island"

* The Good The Bad & The Zugly - "Algorithm & Blues"

* Undergrünnen - "Ein revnande likegyldighet"

Samtid

* Tøyen Fil og Klafferi - "Botanisk hage"

* Christian Wallumrød - "Ensemble Many"

* Kim Myhr & Australian Art Orchestra - "Vesper"

* Det Norske Solistkor - "Lament"

TONOS komponistpris

* Henrik Ødegaard - "Beatitudes"

* Daniel Herskedal - "Call For Winter"

* Andreas Rotevatn - "alea iacta est"

* Maja S. K. Ratkje - "Maja S. K. Ratkje: Works for String Orchestra"

Viser

* Valkyrien Allstars - "slutte og byne"

* Marthe Wang - "Bakkekontakt"

* Terje Norum og Trond Granlund - "Skogslusken"

* Stein Torleif Bjella - "Øvre-Ål Toneakademi"

Åpen klasse

* Hedvig Mollestad - "Ekhidna"

* Stian Westerhus - "Redundance"

* Mimmi - "Semper Eadem"

* Jaga Jazzist - "Pyramid"

Årets gjennombrudd og Gramostipend

* Musti

* S1sco

* Sebastian Zalo

* BØLGEN

* SKAAR

* Ringnes-Ronny

Årets låt

* Dagny - "Somebody"

* CLMD & Tungevaag - "DANCE"

* Tix - "Kaller På Deg"

* Tix - "Karantene"

* Frida Ånnevik & Chris Holsten - "Hvis Verden"

* Julie Bergan & Seeb - "Kiss Somebody"

* Kygo feat. One Republic - "Lose Somebody"

* Alan Walker & Ava Max - "Alone, Pt. II"

Årets låtskriver

* Nicolas Pablo Munoz (Boy Pablo)

* Kristoffer Cezinando Karlsen

* Sondre Lerche

* Anne Lilia Berge Strand (Annie)

Årets musikkvideo

* boy pablo, Regissør: Eivind Landsvik - "hey girl"

* B-boy Myhre ft. Cezinando, Regissør: Håkon Hoffart - "Gammel person"

* girl in red, Regissør: Niels Windfeldt - "rue"

* Lokoy & Safario, Regissør: Lasse Lokøy, Kacper Tratkowski, Eric Matthew Cannon, Viktor Lier, Samuel Rud Dale - "both eyes"

Årets produsent

* Thomas Kongshavn

* Matias Tellez

* Ole Torjus Hofvind

* Lars Horntveth

Årets tekstforfatter

* Ugbad Yusuf Mustafa

* Tuva Syvertsen

* Kristoffer Cezinando Karlsen

* Sondre Lerche