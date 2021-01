Han har både Spellemann og Amanda. Nå har Ola Kvernberg fått sin første utenlandske pris: - Veldig stas

- Det er en viktig og vanskelig film. Emosjonelt sett den som har gått mest innpå meg, sier Ola Kvernberg om dokumentarfilmen «Only The Devil Lives Without Hope», som han mandag fikk den svenske prisen Guldbaggen for.