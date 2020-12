Dette er den nye Moldejazz-sjefen

Kultur

Mariann Bjørnelv tiltrer i stillingen som festivalsjef i Moldejazz 1. mars 2021, og kommer fra en stilling som daglig leder av studenthuset Folken i Stavanger som hun har hatt i over 7 år. Det opplyser Moldejazz via ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Hun har tidligere også vært daglig leder for STAR, Rogalands kompetansesenter for rytmisk musikk. Hun er styremedlem i Norske Konsertarrangører og kursholder for NKA innen temaene frivillighet, personell, organisasjon og økonomi. Hun innehar i dag også ulike roller i Mablis-festivalen, Skral Festival og har arbeidet med en rekke andre festivaler. Hun er bachelor-utdannet innen Hotell- og økonomisk ledelse og har grunnfag musikk i tillegg til universitetsstudier innen kultur og ledelse. Gjennom sitt arbeid og som utøvende musiker har hun skaffet seg et stort nettverk og bred erfaring innen kulturfeltet nasjonalt.

«Mariann har overbevist oss om sitt engasjement, kapasitet og kompetanse knyttet til utvikling og drift av kulturinstitusjoner. Med sitt vinnende vesen og tilgjengelige lederstil har jeg god tro på at hun vil bli tatt godt imot i Moldejazz’ administrasjon, blant de frivillige og i forhold til samarbeidspartnere og byens jazzelskende publikum.

Det er med stor tilfredshet og glede vi ser fram til å ønske Mariann velkommen til å lede Moldejazz inn i en ny tid og til nye sterke opplevelser som setter spor», sier styreleder i Moldejazz, Stein Berg Oshaug.

«Moldejazz er jo en bauta i norsk musikkliv, en institusjon som setter standarden og viser vei. Da jobben som festivalsjef dukket opp var det ingen tvil om at dette måtte jeg prøve meg på! Så holdt det helt inn. Det har ikke gått helt opp for meg ennå rett og slett. Jeg gleder meg stort til å bli kjent med festivalen og byen og ikke minst få bo et sted med fjell som er så vakre. Jeg har savna fjell som er ordentlige fjell og ikke berg. Jeg er sikker på at Molde og jeg skal få det veldig fint sammen", sier Mariann Bjørnelv.

NK i Moldejazz, Cecilie Nogva, er konstituert festivalsjef fra 1. januar til 1. mars 2021.