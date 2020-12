Fyrer løs mot Molde kommune

Kultur

MOLDE: Også for kunstformidler Petter Haakon Pettersson har 2020 vært krevende. Året startet fantastisk med en god januar måned. Så kom bråstoppen. 150-200 dager reisedager i året er det normale. I år har det knapt vært mulig for kunstformidleren å treffe sine kunder. Mye har skjedd siden 56-åringen i 1997 etablerte galleri i Molde. Den gang holdt Mertz Contemporary til på kaia. Årets juleutstilling vises i hans faste galleri i Øvre veg. 13 år etter oppstarten i hjembyen sto Berlin for tur.