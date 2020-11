Storsprekk for kulturskolen

Kultur

Kommunestyret vedtok i juni en kostnadsramme på 40 millioner kroner for ny kulturskole, og ba kommunedirektøren utrede alternative løsninger for bygget. Ifølge kostnadsoverslaget som kommunedirektør Per Sverre Ersvik nå legger fram for politikerne vil en kulturskole i Elnesvågen sentrum koste minst 59 millioner kroner – dersom den skal tilfredsstille et minimum av de faglige behovene skolen har. Det er altså langt mer enn det kommunestyret har satt som ramme.