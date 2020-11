Han har samlet lokalhistorie i 50 år. Dette blir den siste boka

Kultur

– Dette stoffet dør ut hvis ikke jeg gjør noe med det. Det er ikke nok at jeg vet det som står her. Alle må få vite det! Derfor måtte det bli ei bok til, sier den alltid engasjerte Bjørn Austigard, og blar i et rykende fersk eksemplar av Sett og samla, utgitt av Romsdal Sogelag.