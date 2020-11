Anita Skorgan kommer. Disse lokale musikerne blir også med på unik hyllest av Jahn Teigen i Molde

Kultur

De to koronatilpassede konsertene blir en hyllest til Jahn Teigen og hans musikk i Bjørnsonhuset den 13. og 14. februar, skriver Molde Janitsjar i en pressemelding.

Den folkekjære artisten døde 24. februar i år på Ystad sykehus i Sverige, 70 år gammel.

Her er solistene

Anita Skorgan blir konsertens hovedsolist. I tillegg bidrar flere solister med lokal tilknytning; det er Henning Stranden, Miriam Venås, Ole Andreas Silseth og Hans-Olav Solli. De skal både være solister alene og delvis opptre sammen med Anita Skorgan.

I tillegg har Molde Janitsjar et viktig og godt samarbeid med Kennet Bratteberg. Han har et nært og engasjert forhold til Jahn Teigen og hans musikk, går det fram av pressemeldingen.

Billettsalget åpner lørdag

Det er Molde janitsjar som er initiativtaker, produsent og arrangør, i tillegg utøverne i korpset. Dirigent Leiv Skeidsvoll blir konsertens musikalske leder.

Koronapandemien gjør et slikt prosjekt ekstra utfordrende å gjennomføre.

– Ut fra gjeldende veiledere og retningslinjer planlegges konserten for maks. 200 publikummere i Bjørnsonhuset. Det legges derfor opp til to konserter for at flere skal få den med seg. Håpet er naturligvis at det skal åpne seg for ordinært billettsalg til disse konsertene, meldes det fra janitsjaren, som ser det som viktig å opprettholde lokal kulturaktivitet i koronasituasjonen.

Billetter blir tilgjengelig på billettportalen hoopla.no fra lørdag 14. november.