Barna flyktet fra Romsdal, men døde i gasskammeret. Nå kommer boka.

Kultur

Mer enn seks millioner jøder ble drept under krigen. Tildels navnløse, ansiktsløse, del av en statistikk. Grusomhetene, dramatikken, forfølgelsen er beskrevet i historiebøkene, filmer og dokumentarer. Sverre Kragset (76) fra Nesjestranda, bosatt på Jessheim, har lest mye av dette, men savnet spesielt én faktor: det som setter et ansikt på Holocaust, men samtidig viser hverdagslivet.