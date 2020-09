Dette synger Knut Marius i Stjernekamp lørdag

Kultur

Stjernekamp fikk en pangstart på høsten sist lørdag, da artistene fikk vise seg fram i sin egen sjanger. Premieren trakk 728.000 seere i helgen. Det var den tredje beste sesongstarten i programmets historie og 121.000 flere enn i fjor, i følge NRK.

Hanne Krogh og Kevin Vågenes er gjestedommere

På lørdag er det klart for sesongens andre sending med Melodi Grand Prix, og Hanne Krogh og Kevin Vågenes som gjestedommere.

I løpet av kvelden må artisten med færrest stemmer sammenlagt etter de to kveldene forlate konkurransen.

Dette synger deltakerne

De ti artistene har valgt låter fra 70-tallet og fram til i dag, fra norsk Melodi Grand Prix og fra Eurovision Song Contest.

Og mens Knut Marius fikk æren av å være først ut i den aller første sendinga, synger han helt til slutt i lørdagens sending.

Kåret til topp tre av tv-seerne: – For en fest! Knut Marius Djupvik var førstemann ut i kveldens Stjernekamp på NRK1. Og han startet med et smell!

Tomrefjordingen har valgt en låt fra 1997, Love Shine a Light med Katarina and The Waves, som vant Eurovision Song Contest det året. De hadde tidligere hatt en hit med Walking on Sunshine 1995. Den er skrevet av Kimberley Rew og låta ble en stor suksess over hele Europa.

Se rekkefølge og låtvalg her:

Hege Øversveen: Take Me to Your Heaven - Charlotte Nilsson (1999) Vegard Bjørsmo: Hold Me Now - Johnny Logan (1987) Ingeborg Walther: Only Teardrops - Emmelie de Forest (2013) Odd Einar: Pray for Me - Kristin Husøy (2020) Myra: Satellite - Lena (2010) Anita Hegerland: Waterloo - ABBA (1974) Emil Solli-Tangen: Amar pelos dois - Salvador Sobral (2017) Sandra Lyng: Icebreaker - Agnete (2016) Alex Rosén: Mil etter mil - Jahn Teigen (1978) Knut Marius Djupvik: Love Shine a Light - Katrina and the Waves (1997)

Se originalen her:

Sendingen går lørdag 5. september kl. 19.50 direkte fra studio i Nydalen i Oslo.