Takk, Karin!

Kultur

Den 5. mai sendte festivalsjef Hans-Olav Solli avgårde mailen til Karin – hun er blant dem vi har lov å være på fornavn med – med forespørsel om hun ville være Artist in Residence på den helt spesielle festivalen som var under oppseiling. Etter å ha tenkt seg om ei takt eller to kom det et kontant ja tilbake fra 83 år unge Karin. For de uinnvidde kan det fortelles at en slik jobb vanligvis planlegges et år eller to i forveien - Karin fikk altså noen uker på seg!