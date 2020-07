Juryen klarte ikke å velge – dermed får begge brødrene fra Kleive gjev pris

Kultur

SpareBank 1 SMN Jazztalent ble etablert i 2005. Prisen går til et stort jazztalent på Moldejazz hvert andre år. Prisvinneren får også en egen konsert på festivalen året etter.

– Begge brødrene, både Lauritz og Isach, var i finaleheatet til å motta årets talentpris, og juryen sto foran et utfordrende valg. Det var tilnærmet umulig å prioritere den ene foran den andre. Selv om de er forskjellige musikere, har de likevel så mye felles i bakgrunn, uttrykk, og karrieremessig ståsted, at den opplagte løsningen ble å gi dem en pris på kr.40.000 hver, melder Moldejazz i en pressemelding.

Prisvinnerne ble overrasket med utdeling på sin egen konsert i Storyville tirsdag.

Festivalen påpeker for øvrig at det finnes flere berømte brødrepar i jazzhistorien. De mest kjente er kanskje Brecker Brothers, Michael og Randy. Her hjemme kan brødrene Førde og Tajord i Brazzbros nevnes.

– Siste skudd på stammen kommer fra den lille bygda Kleive i Molde. Brødrene Lauritz, saxofon og Isach Skeidsvoll, piano var bare unger i 2005 da jazzen tok dem. Isach var ni, Lauritz var elleve. Ytterligere inspirasjon kom blant annet fra møter med musikken til Cecil Taylor, Ornette Coleman og Joshua Redman på Moldejazz. Utfordrende musikk som kanskje ikke treffer så mange i den alderen, men Lauritz og Isach har god ballast fra et kulturmøblert hjem, der far er musiker, og mor jobber med litteratur, skriver festivalen og påpeker at nå er brødrene i ferd med å etablere seg i norsk jazz.

– I likhet med Breckerne og brazzbrørne, har Skeidsvollene til dels spilt i samme band, særlig de første åra med lokale No Name og Columbic, men etter hvert gått egne veier i ulike konstellasjoner. Lauritz tok utdannelse ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, mens Isach havnet på Grieg-akademiet i Bergen. Ut fra de aktive ungjazzmijøene rundt disse institusjonene oppsto flere band de er med i, og som til dels har produsert egne album.

Begge uttrykker seg i et temporært og relativt fritt musikalsk landskap. Ganske nylig har de etablert et duosamarbeid, og produsert det digitale albumet Spirit Without Fire Within. Sammen holder de også kontakt med jazztradisjonen gjennom Bech & Skeidsvoll New Orleans Band, der de framstår som fargeklatter og bidrar til å gi gruppa et særegent sound, heter det fra festivalhold.