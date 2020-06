Kulturministeren åpner Moldejazz

Kultur

Det skriver Moldejazz i en pressemelding fredag.

- Det er med stor glede vi kan offentliggjøre at kulturminister Abid Raja vil foreta den offisielle åpningen av den 60. Molde International Jazz Festival mandag 13. juli 2020. Dette vil på grunn av Korona-situasjonen skje under et lukket arrangement på taket av jazz- og teaterhuset Plassen, melder festivalen.

Festivalen blir arrangert også i 2020 med hele 34 billetterte konserter og over 40 arrangement totalt. 10 konserter er allerede utsolgt og det er solgt over 2500 av vel 3000 utlagte billetter, det gjør antakelig Moldejazz til Norges største festival i 2020.