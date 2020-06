Delte ut én million i kunstnerstipend: Disse får

Kultur

Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Det er to arbeidsstipend og sju ordinære stipend som er delt ut til ni kunstnere blant 30 søkere.

- Vi er spesielt glade for å kunne gi ut disse stipenda i år, i ei tid som er svært krevende i den norske kultursektoren. Kunstnarstipenda gjør det mulig for kunstnere til å fordype seg og utvikle kunsten sin. Men de er også med på å styrke kunstnerøkonomien og sikre et levende kulturliv i Møre og Romsdal, seier Marit Nerås Krogsæter, leder i kultur-, næring- og folkehelseutvalget.

Disse får stipend:

Gjertrud Hals (Molde) - visuelle kunstarter - tekstil og fiberkunst: Arbeidsstipend på 200.000 kroner

Tor Siverstøl (Gursken) - film - Arbeidsstipend på 200.000 kr

Terese Longva (Longva) - installasjon, performance, foto, video, tekst og objekt: 100.000 kr

Liv Dysthe Sønderland (Ørskog) monotypi, tegning og video: 100.000 kr

Kjell Gunnar Overøye (Sykkylven) kunsthandverk, skulptur og bilde i ulike metall: 60 000 kr

Natalie Sandtorv (Ålesund) jazzmusikar: 100.000 kr

Bendik Ulla (Ålesund) musiker: 40.000 kr

Svein Sæter (Stangvik) forfattar og manusforfattar: 100.000 kr

Eldrid Schrøder Kvalvik (Ålesund) - regissør og dramatikar: 100.000 kroner

Det var fylkespolitikerne som vedtok tildelingene i møte 9. juni.

Blant de beste

I begrunnelsen for tildelingen til Gjertrud Hals, heter det:

– Hals er en kunstner som gjennom et langt kunstnerliv aldri har sluttet å utforske, utvide og utvikle sitt kunstnerskap. Hun tilhører de beste innenfor de tekstile og tredimensjonale kunstfeltene (...) Arbeidsstipendiet vil ikke bare være en svært fortjenestefull honnør til en av våre få internasjonaltanerkjente kunstnere, men et direkte bidrag til at Hals fortsatt kan få sin kunst vist ut i verden nå som også kunstverdenen har bremset kraftig opp, står det i juryens uttale.