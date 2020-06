Fikk 250 søknader om krisehjelp fra kulturlivet

Kultur

– Dette viser at behovet for støtte er enormt, og vi håper at tilskuddene bidrar til å holde aktiviteten i gang og til å hjelpe kulturlivet, på både kort og lang sikt. Mange av tildelingene våre går til aktører som ikke kvalifiserer til nasjonale støtteordninger, og er derfor ekstra viktig, seier Hilde Hernes Hovland, kontorsjef i kulturavdelinga.

Hun forteller at noen av tildelingene har funnet sted, men at den siste søknadsfristen ennå ikke er ute.

– Vi er i gang med å lage oversikten over hvem som får støtte, og vil bringe den ut så snart den er klar, sier Hovland.

Flest søkere til digital formidling

Som eneste fylkeskommune i landet, lanserte Møre og Romsdal en tiltakspakke for kultur, idrett og frivillig sektor, på totalt 22 mill. kr, for å dempe effekten av koronaepidemien.

12 millioner kroner går til digital formidling av kunst og kultur, og 10 millioner til ulike kulturtiltak og kompensasjon for inntektstap.

De fleste har søkt på ordningen digital formidling av kunst og kultur, som alle aktører i hele verdikjeden kan søke på. Her er det 85 søknader på totalt omsøkt beløp 32 millioner. De som får tilskudd kan gjennomføre prosjektet sitt innen 2020.

– Vi betaler ut 75 av tilskuddet med en gang, for at de raskt skal kunne sette i gang. Målet med flere av ordningene er jo å få i gang sysselsetting og økt aktivitet, sier Hovland.

I søkebunken ligger det søknader om støtte til å utvikle digitale scener, strømming av kunstproduksjoner, tilrettelegging av produksjoner til digitale flater, fra alt fra frie kunstnere, institusjoner, festivaler og spel til leverandører av utstyr.

Sju ulike ordninger

Hovland forteller at kulturavdelingen i fylket sender ut brev fortløpende til de som har søkt på de sju ulike ordningene.

– I tillegg til ordningen med størst ramme, digital formidling, har vi seks andre ordninger. For tilskudd til fartøyvern har vi en ramme på 500.000 kroner, tilskudd til bevaring av kulturminner 1,6 millioner, tilskudd til kompetansebedrifter 0,9 millioner, kompensasjonsordning for tapte leieinntekter for frivillige lag og organisasjoner 2,5 millioner, og i kompensasjonsordning for avlyste og utsatte arrangement i perioden 12. mars til 15. juni har vi 2,5 millioner kroner, med to søknadfrister: 15. mai og 15. juni. Den siste ordninga er tilskudd til skilting og skjøtsel på 1,4 millioner, forteller Hovland.