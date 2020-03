Her er de første artistene til Rabalderfestivalen

Kultur

Når fjerde utgave av Rabalderfestivalen arrangeres 27. og 28. juni i år vil The Dogs med Kristoffer Schau i spissen rocke for barna. I tillegg kommer Spellemannsvinner for beste barneplate i 2012 og 2014, Christine Sandtorv.

Det melder festivalen i en pressemelding.

Vil lage tidenes beste

Festivalen, som har fått fotfeste i Molde, har som mål å skape årets sommerbegivenhet for barn i Romsdalen. I 2018 fant 3000 publikummere fordelt over to dager veien til Reknesparken, og til tross for fjorårets regnvær ble festivalen godt besøkt da også.

– Nå jobber vi beinhardt for å lage tidenes beste Rabalderfestival. Vi jobber med de siste bitene av programmet nå og begynner snart å bygge nye aktiviteter til festivalen. Forvent at det blir dobbel så moro som i fjor, sier festivalsjef Eivind Fadnes.

The Dogs for første gang i Molde

The Dogs spiller på festivalen søndag 28. juni. The Dogs står for kompromissløs rock og har spilt i de fleste norske byer, konserten på Rabalderfestivalen blir derimot den første noen gang i Molde.

– The Dogs kommer til å lage et skikkelig rockeshow! Det blir mye energi, kanskje litt konfetti og kanskje får noen av barna spille gitarsolo? The Dogs er kanskje Norges mest hardtarbeidende band og slapp et fantastisk bra album i januar og spiller fortiden for fulle hus i hele Norge så vi kan forvente at Kristopher Schau og hans kamerater er i toppform når de kommer til Molde, sier Eivind Fadnes via pressemeldingen.

Spellemannsvinner til Molde

Christine Sandtorv ga ut sin første barneplate for 10 år siden (Godnattsagner 2009), seinere kom Gullamanter (2012) og Dinomaur (2014). De to sistnevnte ble vant Spellemannspris for beste barneplate.

– I motsetning til The Dogs skriver Sandtorv og Stjernetellerbandet hennes utelukkende musikk for målgruppen vår, nemlig barn. Og er det noe vi i Rabalderfestivalen er fan av, så er det nettopp det! Kvalitet i kultur for barn er det vi bryr oss aller mest om, og kvalitet får vi så det monner med Christine! Det blir dans og moro og lek og alvor, sier daglig leder for festivalen, Tor André Moritsgard.

Fram mot sommeren kommer Rabalderfestivalen til å lansere en ny artist, aktivitet eller programpost hver fredag.