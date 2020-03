No Time to Die blir historiens lengste Bond-film

Kultur

Det er Filmweb som skriver at ifølge den amerikanske kinokjeden Regal er No Time To Die, den 25. James Bond-filmen, 163 minutter lang. Det tilsvarer to timer og 43 minutter, og knuser den forrige rekorden, som ble satt av Spectre i 2015. Den var bare 148 minutter lang.

Siste Bond-oppdrag for Daniel Craig

Med en rekordlang film er det lov å håpe på scener av en viss varighet fra Atlanterhavsvegen, der det ble gjort innspillinger til Bond-filmen i fjor.

- En Bond-film verdig Per Henry Borch, film- og linjeprodusent i Truenorth Norway, er meget godt fornøyd etter to innspillingsdager på Atlanterhavsveien.

Daniel Craig spilte også, artig nok, i tidenes korteste Bond-film. Quantum of Solace er bare 106 minutter lang, delvis fordi filmen ble spilt inn under en manusforfatter-streik, skriver Filmweb.

Den nye Bond-filmen betyr også slutten på en æra: Etter fem filmer pakker Daniel Craig bort dressen, pistolen og martiniglasset for godt.

Billetter til premieren i salg nå

Craigs siste innsats som agent 007 blir sammen med skuespillere som Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Léa Seydoux, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Wishaw, Jeffrey Wright, Christoph Waltz og Ralph Fiennes.

Den rekordlange Bond-filmen har Norgespremiere fredag 3. april.

Billetter til to forestillinger (kl. 17.45 og 21.15) på premieredagen på Molde kino er i salg nå.

Her er en bak scenene-titt fra regissør Cary Joji Fukunaga: