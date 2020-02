Sunnmøres mest morsomme mann!

Kultur

Om han ikke er fjellets, hyttetilværelsens eller friluftslivets konge er han i hvert fall konge over de treffende karakteristikker og de sylkvasse ironiseringer, med skrå blikk og skrå smil. Svært mange har lest eller hørt Are Kalvøs hyttebok, og mange av de lokale som har falt for denne humoristiske dissekeringen av friluftsfolkets mørke og lyse sider befant seg i Moldes storstue fredag kveld. Muligens – og det ville ikke forundret meg det grann – var de som var lagt under lupen med sine ferie- og friluftsvaner ikke så lystne på å bli humorisert over?