For deg som lengter etter festivalsommeren

Kultur

Musikk: «Kiwanuka»

Michael Kiwanuka, Polydor/Interscope

Synes du januar er grå og trist, og lengter etter festivalsommeren, er dette albumet noe for deg. Kiwa-hvem, sier du kanskje nå; men har du sett HBO-seriefavoritten Big Little Lies, har du allerede hørt Kiwanuka-låta Cold Little Hearts mange ganger.

Britiske Kiwanuka, med ugandisk opphav, debuterte i 2012 med albumet Home Again – og har Marvin Gaye som en viktig inspirasjonskilde. Tekstene handler mye om å tro og tørre. Sjangermessig befinner vi oss et røft retro-soullandskap, med gitar, band, kor og blåsere. Låtene er varierte, og går i ulike retninger, men preges alle av et eget kiwanusisk sound og selvsagt av hans lett gjenkjennelige, store soulstemme.

Lytt gjerne til plata som et album; her henger alt sammen med alt.

PS: Kiwanuka spilte på en utsolgt Sentrum Scene i Oslo i desember. Rett før jul ble han bekreftet til årets Øya-festival.