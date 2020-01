Til daglig er de lærere i norsk og samfunnsfag på Molde vgs. I kveld opptrer de som Personalbandet

Kultur

Molde videregående skole har dette skoleåret et personalband som består av hele 17 ansatte, hvorav 10 utgjør et eget kor, og debuten var høsten 2019 på skolens personalfest.

– Hva får lærere til å starte eget band?

– Det begynte i det spe, med at vi spilte på en personalfest. Så har det ballet på seg. Det er jo utrolig sosialt og fint. Nå har vi nærmest faste øvinger, på onsdager, forteller trommis og IKT-ansvarlig ved skolen, Rune Borge-Olsen.

Norsklæreren oversetter tekster

Rune Borge-Olsen forteller at repertoaret består av nøyaktig 10 låter. Siden de skal fylle en hel time på scena på Brygga torsdag, håper han det blir rungende applaus mellom låtene - slik at tida blir halt ut litt.

– Hva er ambisjonene til Personalbandet?

– Nei, altså. Det må være å spille i lag, og ha det kjekt, sier Borge-Olsen.

Det er norsklærer Oddmund Eidhamar som har oversatt kjente låter til norsk.

– Vi har Shallow av Lady Gaga og Bradley Cooper, som har blitt til Slalom. Og så har vi Queens Another One Bites the Dust, som har blitt Enda en jævla dust. Og Dire Straits sin Sultans of Swing, har blitt Sultne på sving. Men så kommer Hans-Olav Solli og Ramon Araya, og de skal gjøre to rockelåter, Highway to Hell og Sweet Child of Mine.

Fra klasserom til scene

Mange av musikerne har ikke erfaring med å stå på en annen scene enn klasseromsscenen. For elever som tar turen til Brygga, kan det nok bli litt av en opplevelse å se norsk-, språk-, samfunnsfags- eller religionslæreren spille eller synge på et utested.

– Hva med ekstranummer, har dere det?

– Eh. Nei, sier Borge-Olsen, som håper det kan bli mer spilling på Personalbandet.

– Men jeg tror først og fremst vi skal satse på personalmøter.