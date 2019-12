– Eg er morsommare på nynorsk

Kultur

Mange hugsar Are Kalvø frå Bjørnsonfestivalen i 2018, då han midt i hjartet av Molde – bokstaveleg talt – fortalde romsdalingane om korleis han har mista vennane sine til naturen. Om dei som alltid før var med på pub for å prate tull, og som no plutseleg begynte å gå i fjellet, og legge ut bilde av skispor, og i fullt alvor seie sånt som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor liten du er.