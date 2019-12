Gratis folkefest for Hustadvika

Kultur

– Vi er spente og glade for at den nye kommunen blir så innholdsrik med fantastiske ressurser. Vi kan fylle et helt program med folk fra Hustadvika. Hele Eidehallen tas i bruk lørdagen, og det blir plass til 2000 mennesker. Vi har lagt vekt på at dette skal være for alle, sier Hanne Brakstad, kultursjef i Fræna og leder i den tverrfaglige arbeidsgruppa som planlegger feiringen. Hun oppfordrer alle innbyggerne til å delta i folkefesten slik at de kan skape gode minner sammen. I Eidehallen går programmet fra kl. 16 til kl. 20.