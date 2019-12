I gler me til jul

Kultur

Om det er beskjedenhet eller et sterkt demokratisk gen hos Malin Dahl Ødegård (23) fra Åndalsnes som har ført til at hennes navn ikke står på coveret til «Romsdalsjul», vet jeg ikke. Uansett så burde det ha stått der. Sangeren fra Næs har nemlig både oversatt de kjente engelske tekstene og skrevet arrangementene. Når hun så fronter det hele med sin usedvanlig vakre, blide og uttrykksfulle stemme - på Åndalsnes-dialekt sjølsagt - så er det absolutt ingen grunn til å gjemme seg. For meg, som har gleda meg over Dahl Ødegårds bidrag i det spennende bandet Juno tidligere, er dette nemlig hennes solide gjennombrudd og det med et visittkort som vil bli plukka frem igjen år etter år.

I fjor så den fine plata «Jul på sunnmørsk», med unge jazzmusikere fra Sunnmøre og med vokalisten Siril Malmedal Hauge i spissen, dagens lys. Sjøl om «Romsdalsjul» kommer året etter, så er det ikke noe svar; dette prosjektet har faktisk eksistert i flere år allerede. Uansett er det flott at unge musikanter fra flere deler av fylket og landet tar vare på denne fine musikalske tradisjonen.

Det er en sannhet med en hel del modifikasjoner å hevde at hele Romsdal er representert på denne innspillinga. Når Sefaniassen Eide, også han fra jazzmetropolen Åndalsnes, Hjelle fra Bolsøya, Skeidsvoll fra Kleive og Unhjem fra Isfjorden er gutta i bandet, så er det ikke så langt fra riktig likevel. Frænas store sønn Ola Kvernberg og sjefen på jazzlinja i Trondheim, Erling Aksdal fra Molde, gjør også sitt til at store deler av fogderiet er behørig representert - også brødrene Penjin i strykekvartetten har solide romsdalske røtter.

Denne innspillinga gir oss, i tillegg til ni herlige tolkninger av kjente julesanger som «Kvit jul» - «White Christmas», «Sledetur» - «Sleigh Ride», «Det ser ut som at jula kjem te bygda» - «It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas» og «Julesangen» - «The Christmas Song», en kjempefin bekreftelse på at det spirer og gror noe voldsomt i den romsdalske jazzfamilien. Alt og alle her holder nemlig skyhøyt nivå både som band og solistisk.

Ethvert romsdalsk hjem med respekt for seg sjøl bør ha «Romsdalsjul» innenfor sine fire vegger. Det swinger og groover på et så tidløst vis at denne musikalske juleskatten vil ha bortimot evig liv. Juleglede mennesker fra resten av fylket - og langt utenfor Møre og Romsdal - vil også kunne kjenne varmen fra denne herlige innspillinga.

PS Om det er mine uslitelige romsdalske røtter, hjemlengsel eller andre ting som spiller inn, vet jeg ikke - uansett deler jeg ut en sjelden 6-er til denne varme og herlige juleplata. Den kommer til å bli spilt mye i åra som kommer for å minne meg på hvor jeg stammer fra.