Styggmoro nabokrangel

Kultur

For dette er en original komedie med rikelige mengder «feelgood» ispedd bestanddeler av «feelbad». Denne balansen er med på å drive «God jul, nabo!» framover i dramatisk-komiske rykk og napp. Her er ikke noe lineært og forutsigbart. Heldigvis. Og som et kårny, normalisert element i sterk kontrast til de små og absurde hendelsene rundt Petter, Siri og Nils blander en kaklende talerobot lydende navnet «Google» seg inn i hverdagslivet. Stemmen fra 2019. Dette representerer utenomverdenen, men ellers er det særlig drømmene om et bedre liv som spraker og fargelegger en ellers så grå-grønn tilværelse for de tre. En turbo-sosialrealisme i skjæringspunktet mellom galskap og vekselvis mørke og lyse skyer i et betent naboskap. Ei pakke det fulltallige premierepublikummet gladelig var med på å pakke opp, og latterbrøl og omseggripende humring tydet på en ting; «God jul, nabo!» treffer på det folkelige og humoristiske.