Første slipp for Moldejazz 2020

Kultur

Moldejazz har innkalt til pressekonferanse utenfor Storyville på Plassen onsdag kl. 12.00.

– Vi presenterer en rekke nye artister. Pressekonferansen er åpen for publikum, heter det i invitasjonen fra Moldejazz.

John Zorn bekreftet

Fra før er det klart at Moldejazz, som skal feire sin 60. festival i 2020, har sikret seg den berømte saksofonisten og komponisten John Zorn fra New York City som Artist in Residence. Zorn gjestet Moldejazz første gang i 1991 med bandet Naked City. Detaljene rundt hans residens i Molde er ennå ikke kjent, med unntak av at Zorn presenterer sitt gigantiske prosjekt «Bagatelles Marathon», der mellom tretti og femti musikere i ulike konstellasjoner gir frie tolkninger av Zorns komposisjoner.

I disse ensemblene har flere av samtidsjazzens ledende personligheter, som Tyshawn Sorey, Craig Taborn, Dave Douglas, Kris Davis, Mary Halvorson, Marc Ribot, Julian Lage, Peter Evans og en rekke andre, vært med. Mange av dem blir også å høre i Molde. Moldejazz vurderer å la «Bagatelles Marathon» framføres gjennom en hel kveld – løpende uten pauser – fra ulike scener på kulturhuset Plassen, opplyser festivalen på sin nettside.

Julian Lage er også klar

Nå er ett av hans mange prosjekt i uke 29 klart: Zorn kommer med gitarvirtousen Julian Lage, sist hørt i Molde på jazzfest i fjor høst, og bassist Jorge Roeder fra New Masada Quartet. Det opplyser Moldejazz på sin Facebookside. Bildet av musikerne og festivalsjef Hans-Olav Solli er fra den legendariske jazzklubben Village Vanguard i New York.

Ligger an til positivt resultat for Moldejazz Moldejazz har 16 utsolgte konserter i år. Og: - Økonomisk har vi hyggelige tall, sier styreleder Stein Berg Oshaug.

Steinar Raknes – og Ola Kvernberg?

I tillegg er det klart at Steinar Raknes skal gjøre et bestillingsverk for Jazzfest i Trondheim og Moldejazz i samarbeid, slik Ola Kvernberg har gjort før ham. Raknes forteller at det blir den fjerde skiva i Stillhouse-prosjektet.

I tillegg hinter Ola Kvernberg på sin Facebook-side at han har et nytt prosjekt på gang – som skal avsløres onsdag formiddag.

Steinar Raknes etter tre utsolgte konserter i Molde Har laget to nye plater på tre uker Når Steinar Raknes ikke spiller konsert på Syd med Unni Wilhelmsen, bruker han tida i Molde til å spille inn ny musikk: Et bestillingsverk til Jazzfest i Trondheim og Moldejazz. Og ei plate på otrøy-dialekt.

Vi følger pressekonferansen.