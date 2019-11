Han får Molde kommunes kulturpris

Kultur

– Med sitt store engasjement og solide fagkunnskap, er mennesket, musikeren, dirigenten og jazzentusiasten Leiv Skeidsvoll en verdifull person for musikkmiljøet i Molde.

Slik åpner juryen sin begrunnelse av Skeidsvoll i en pressemelding.

Molde kommunes kulturpris deles ut årlig.

Formålet er å stimulere kulturarbeidet i hele kommunen.

Kommunen opplyser at kulturprisen kan gis til «enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som er hjemmehørende i Molde kommune og som har vist vedvarende og aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Hvis innsatsen til vedkommende har kommet Molde kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles til kandidater som ikke er bosatt i kommunen.»

Avgjørelsen om å gi årets pris til Skeidsvoll ble tatt i Molde formannskap tirsdag 5. november. Vedtaket var enstemmig.

Prisen deles ut av ordføreren på kommunestyremøte, 21. november.

Prisvinner får et diplom og 10 000 kroner.

Dette skriver juryen om vinneren:

Leiv Skeidsvoll ble i 1990 engasjert av Stiftelsen Molde Korpsskole, som en felles korpsdirigent/instruktør på heltid for skolekorpsene i Molde. Leiv Skeidsvoll startet også Molde Aspirantkorps, der aspirantene ble samlet til ett års samspill før de gikk inn i sine respektive skolekorps. Juniorkorpset som korpset nå heter, har hatt fast plass fremst i 17. mai-toget siden starten.

Byens tre skolekorps har hvert år arrangert samarbeidskonserten «Vårtoner» i Bjørnsonhuset, der også Molde Juniorkorps deltar. Som pådriver til dette arrangementet har han vært med og bidratt til godt samarbeid mellom skolekorpsene i byen.

I 1998 startet Leiv Skeidsvoll Ungdomsstorbandet i Molde. I 20 år har en rekke ungdommer fått utvikle seg i utøvelse av denne jazz-genren. Ungdomsstorbandet har hvert år egne konserter i Alexandraparken under Moldejazz. Tubaisten Daniel Herskedal er en av musikerne som har vært med på disse konsertene, og han omtaler Leiv som «en viktig og positiv pådriver for en hel generasjon av lokale, unge musikere.» Moldejazz sin festivalavis, Fireflate.no skriver i 2019; «Molde kulturskoles ungdomsstorband skapte feststemning med en gjeng flinke ungdommer. En engasjert orkesterleder Leiv Skeidsvoll kunne fortelle at han planla å presse Moldejazz til å sette opp et enda mer omfattende jubileumsshow neste år, med bidrag fra tidligere elever. Deretter drar han like greit inn et kobbel med solister og fyrer opp et ekstranummer. Stor stas, og fulltreffer i parken fra storbandet.»

At Leiv Skeidsvoll er en positiv pådriver, viser seg også ut over kommunens grenser, som i Flemma. Leiv Skeidsvoll har årlig siden 2005 stått for showkonsertene med «Angvik Hornblowers» i «Flemma Music hall» og Kleive Grendahus sammen med artister som Marius Djupvik, Andre Gussiås Band og en rekke musikere og sangere. Marius Djupvik sa i et intervju med RB i 2017; «Leiv og Angvik Hornmusikk har fått en spesiell og udødelig plass i hjertet mitt, og det går på så mye mer enn musikken».

I tillegg til Leiv Skeidsvolls sterke engasjement for amatørmusikklivet i Molde, var han med og etablerte «Beck& Skeidsvoll New Orleans Band» i 2013. Bandet har en blanding av skolerte, erfarne musikere og unge, nyskapende krefter fra Molde. Den energiske gruppa opptrer jevnlig både i og utenfor Molde, og er med i festivalprogrammet til Moldejazz.»