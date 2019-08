– Må være rom for å si at det er vanskelig

Kultur

AURE: I mai ble barneboka «Jeg har en bror» utgitt Kolofon forlag. Bakgrunnen for boka er forfatter Kristin Husbys egne erfaringer knytta til det å ha barn med autisme. Kristin Husby (42) fra Aure på Nordmøre er mor til to gutter (12 og 11) og to jenter (8 og 5), og gift med Hans Olav.