– Hjelp oss med nytt navn til Magic Mirrors!

Kultur

Moldejazz ber publikum om hjelp til nytt navn på teltet på Rådhusplassen. – Magic Mirrors fungerer ikke. Noen tror fortsatt det er et slags sirkustelt, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.

Etter to år med det belgiske, fargerike teltet på Rådhusplassen, som både har barneprogram og New Orleans-inspirert jazzmusikk på programmet, er det tid for et navneskifte.

– Vi valgte å kalle arenaen det samme som produktnavnet, Magic Mirrors. Men det fungerer ikke når folk fortsatt tror det er et sirkustelt, sier Solli.

Han ber publikum om å komme med forslag på post@moldejazz.no innen fredag 22. februar – slik at et navnebytte kan komme i forkant av programslippet i arenaen.

– Hvilke føringer har festivalen for det nye navnet?

– Veldig få! Det kan være både et norsk eller et engelsk navn. Men det vil fortsatt være et sted med New Orleans-musikk, sier Solli, og legger til at det vanker festivalbilletter i premie til beste forslag.