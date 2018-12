– Du vil ikke gå uberørt fra denne konserten

Kultur

FRÆNA: Da jazzartist Beate Slettevoll Lech (44) skrev Høgtidsrom i 2014 var det i samarbeid med sunnmørskoret Skruk. Korarrangementene var krevende, og i åra etter har hun stadig tilpasset arrangementene for lokale kor når hun har turnert med konserten før jul. 13. desember blir Høgtidsrom framført med originalarrangementene - for første gang siden Skruk gjorde dem for fire år siden.

– Gjengen i Vågøy hiver seg ut i originalene. Det er ikke alle som kan gi seg i kast med sånne intrikate sanger, sier Beate Slettevold Lech.

Seks stemmer krever mye

Det er rundt 30 sangere fra flere kor i regionen som har satt stemmene sine sammen og dannet prosjektkoret under ledelse av Gunn Sissel Håseth.

– Vi feirer 20 år for det nye orgelet i Vågøy kyrkje, og har hatt en rekke konserter for å markere det i år. Hilde Aure og Jon Ivar Bøe i konsertutvalget må trekkes spesielt fram som initiativtaker og primus motor til Høgtidsrom, sier Håseth.

– Dere gjør originalarrangementene?

– Ja, vi ble spurt om å gjøre fullversjonen, med seks stemmer i stedet for fire. Når vi fikk med så mange sangere ville vi prøve. Det krever mye, men det er bare kjekt, sier Håseth.

Uforanderlige julesanger

Beate Slettevoll Lech har mor i Volda og far, jazzmusiker Zdzislaw Lech, på Midsund. Til vanlig går hun under artistnavnet Beady Belle, og har nylig gitt ut sitt åttende album, med påfølgende turne.

– Hva betyr jula for deg?

– Jula har vært i endring for meg. Det skal liksom være noe tradisjonelt, men når livet forandrer seg, forandrer tradisjonene seg, også når man bli voksen. Jeg vokste opp med skilte foreldre, og hadde ulike juler etter hvem jeg var hos. Det har vært litt åpent hva jula kan være. Men julesangene var alltid der. Bestandige. Uforanderlige. De er litt hellige for meg, sier Lech.

Skakke melodier

Høgtidsrom består av tradisjonelle julemelodier som Det hev ei rose sprunge, Mitt hjerte alltid vankar, Eit barn er født og Stille natt, og noen amerikanske salmer med ny tekst. I stjernene det står, som opprinnelig heter God rest ye merry gentlemen og Josef, som Beate har oversatt fra What child is this, med greensleves-arrangement.

– Jeg har bearbeidet låtene og satt dem sammen til en forestilling der alt henger i hop. Jula er varm, mjuk, rund, men jeg har prøvd å ta inn litt skakke melodier og arrangement for å skrape litt borti det vakre. Musikken kan bli enda bedre hvis den er kontrastfylt, sier Lech.

Varm formidling

Prosjektkoret har øvd intenst i flere måneder for å bli klar til konserten den 13. desember.

– Fra denne konserten vil du ikke gå uberørt. Beates varme, mørke stemme formidler godt mysteriet da himmel og jord ble ett den natta Jesus-barnet ble født. Koret lager av og til lydkulisser, men like ofte vakre seksstemte klanger som smelter sammen med akkompagnementet fra bandet, alt arrangert av solisten sjøl, sier Jon Ivar Bøe i konsertkomiteen.

Fortsatt ledige billetter

Beate Slettevold Lech har med seg bassist Marius Reksjø, trommeslager Andreas Bye og pianist Jørn Øien. Det er solgt en del billetter, men det er fortsatt ledige plasser, opplyser Håseth.

HVA: Høgtidsrom med Beate Slettevold Lech, band og lokalt kor.

TID OG STED: Vågøy kyrkje, 13. desember kl. 20.