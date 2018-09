Are Kalvø gir ut «Hyttebok frå helvete»

Kultur

MOLDE: Forfatter, komiker og dramatiker Are Kalvø står nå fram som en hittil ukjent minoritet: Nordmenn som synes at fjellheimen er oppskrytt, og som foretrekker sosial omgang med folk som ikke går i superundertøy eller bukser med unødvendig mange lommer. Dette kommer fram i hans nye bok Hyttebok frå helvete, som gis ut på mandag.

Solgt til land uten fjell

Boka er allerede solgt til Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland.

– Det er spesielt gledelig at boka er solgt til land som knapt nok selv har fjell. Det bekrefter dens litterære kvaliteter, sier Kalvøs agent, Hans Petter Bakketeig i Stilton Agency, i følge en pressemelding fra Kagge forlag.

– Kanskje vil noen tenke at dette er en typisk norsk fortelling, siden den omhandler norske fjell og norsk natur og norske vaner og verdier i disse fjellene. Men egentlig tror jeg han treffer en tidsånd. I mine øyne er dette en svært treffende kulturanalyse av vår tid, og av oss selv som folk og som enkeltpersoner.

Mister vennene til naturen

Hyttebok frå helvete er en studie av den nasjonale forherligelsen av friluftsliv, og en undring over friluftsfolkets svekkede sans for humor.

– Eg har mista så mange venner til naturen dei siste åra. Bra folk. Smarte folk. Morsomme folk som før gjerne var med på pub for å prate tull. Kva driv dei med no? Dei står opp tidlig, tar bilde av eit skispor, legg det ut på Facebook og Instagram og skriv: «Fin dag i marka.» Dette er folk som eg tidligare rekna som gode venner. Og som vittige. «Fin dag i marka.» Det er det beste dei får til no, skriver Kalvø i Hyttebok frå helvete.

Et ærlig forsøk

For å se hva han går glipp av, bestemmer Kalvø seg for å gå sin første fjelltur på 30 år. Planen var å gå inn med et åpent sinn, å la seg rive med. Som tittelen kanskje indikerer, byr det på noen utfordringer.

– Hyttebok frå helvete er en veldig morsom og litt sint bok om nordmenns forhold til friluftsliv. Det er også en forestilling, som i neste uke legger ut på norgesturné med utsolgte hus og ekstraforestillinger i en rekke norske byer, heter det fra forlaget.