– Veldig spesielt med konsert under fossen

Kultur

EIKESDAL: Ulateig bodde nemlig på Lesja og jobbet på Dombås da hun ble spurt om å ta på seg oppgaven. Men nå har hun bosatt seg i Eikesdalen, og lover at det meste er på plass før årets Eikesdalsdager.

– Vi er i god rute nå, og skal være så godt som klare. Akkurat skjer det masse og vi rigger scene både oppe ved fossen og på markedsplassen, forteller Ulateig Austigard.

Bratt læringskurve

Sjøl om hun har bodd på Lesja, er hun på ingen måte ukjent med Eikesdalsdagane.

– Jeg har vært på Eikesdalsdagane tidligere, men jeg satte meg jo aldri inn i hvordan ting ble ordnet her da. Det har endret seg nå, sier hun.

Austigard har jobbet i Utdanningsforbundet, og er ikke ukjent med å lage til arrangement, men likevel har læringskurven vært bratt.

– Det er så mange flinke folk her som har gjort dette i ei årrekke. Du har folk som Brit Oppigard, Turid Leirvoll Øverås og folk fra medarrangøren i Norsk Folkehjelp som har hjulpet meg mye. De har svarene på mange av spørsmålene som jeg har lurt på, forteller hun.

Kanokonkurranse og andeløp

Årets Eikesdalsdager blir likevel ikke ulik de foregående sjøl om en ny leder er på plass. Mange av de faste innslagene er på plass også i år.

– Under markedsdagen på lørdag blir det mange boder med bredt og godt utvalg. Det er husflid, lokal mat, håndverk, kunstutstilling og mye mer. Guro Hoem kommer med hest slik at det blir ridning, og det blir også mulig med helikoptertur som tidligere. Det vil også bli underholdning med D´Arilds før det velkjente Andeløpet i elva.

Noe av det hun ser mest fram til, er kanokonkurransen på lørdag.

– Her håper jeg mange blir med. Det er noen påmeldte foreløpig, men plass til mange flere. Konkurransen er for kompisgjenger, arbeidskolleger, idrettslag og liknende. Lista for konkurransen ligger lavt, og det skal bare være artig. Både for publikum og utøvere.

El-sykkel

Eikesdalsdagene er også startpunktet for Aursjøen opp hvor det konkurreres i flere klasser. Nytt for året er en litt mindre kraftanstrengende versjon.

– De har tatt med elsykkelen i år, og det sykles 30 kilometer uten tidtaking. Det tror jeg blir en fin tur for dem som ønsker å delta, sier hun.

Konsert under fossen

Lørdag kveld er det klart for den tradisjonelle Mardalskonserten under fossen der noen av landets beste utøvere på sine felt møtes.

– Det er jo veldig spesielt oppunder fossen der, og vi håper mange tar turen, uansett vær, sier hun.

På scena står Gro Kjelleberg Solli sammen med medmusikanter i gruppene Brann i Blått og Teger. Publikum møter også Unni Boksasp, Gro Kjelleberg Solli, Torgeir Leivdal, Øystein Sandbukt, Marit Aspås og Erik Fostervoll.

– Dette blir ei bra helg, lover Elin Ulateig Austigard.

Fullt program

Her er det fulle programmet for Eikesdalsdagene:

Lørdag 11. august

10.00 Markedsdag.

11.00 Aursjøen opp – Motbakkeløp Finnsetlia.

11.30 Aursjøen opp – Mosjonsklasse sykkel.

13.30 Kanokonkurranse.

14.00 Underholdning med D´Arilds.

15.00 Andeløp.

16.00 Premieutdeling Andeløp

18.00 Mardalskonserten 2018

Søndag 12. august

13.00 Friluftsgudstjeneste Mardalsfossen