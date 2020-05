New Articles

Norske kampfly har avskåret russiske fly 22 ganger i år

I 2020 har norske kampfly identifisert 47 russiske fly og avskåret fly ved 22 anledninger til og med onsdag, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter.

Tre ganger er det de nye norske kampflyene F-35 fra Ørlandet, som fra 2022 skal overta for dagens F-16, som har møtt russiske fly i lufta over havet utenfor Midt-Norge og avskåret dem, ifølge oversikten Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har gitt til Adresseavisen.

8.401 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.401 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 18 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 37 tilfeller.

I alt 34 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

Over 12.000 Boeing-ansatte i USA må gå

Flyprodusenten Boeing sparker 6.770 ansatte i USA, mens 5.520 går frivillig. Samtidig gjenopptas produksjonen av den ulykkesrammede flytypen 737 Max. Beskjeden kommer etter at selskapet i april varslet at det måtte kvitte seg med 10 prosent av de ansatte.

737 max-fly over hele verden ble satt på bakken i mars i fjor etter to ulykker som til sammen kostet over 300 mennesker livet.

Mer enn 25.000 koronasmittede er døde i Brasil

Tallet på døde som følge av koronaviruset i Brasil passerte onsdag 25.000, og landet stiger fram som det nye episenteret for pandemien. Landets helseminister bekrefter at 1.086 personer med koronasmitte har dødd det siste døgnet.

Det er femte gang tallet overstiger tusen døde siden krisen tiltok i landet forrige uke. 411.821 av landets 210 millioner innbyggere er smittet av covid-19-viruset.

Greta Thunberg kritiserer København for kloakkutslipp

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg retter skytset mot den danske hovedstaden fordi København de siste seks årene har sendt over 35 millioner kubikk ufiltrert kloakkvann ut i Øresund.

Thunberg sier på Facebook at dette er «det samme København som hevder at de skal være klimanøytrale innen 2025». Den danske hovedstaden har mål om å bli den første hovedstaden som klarer å bli klimanøytral.

USAs folkevalgte vil straffe kinesiske politikere

Representantenes hus i USA har vedtatt et lovforslag som vil straffe kinesiske politikere ansvarlige for menneskerettighetsbrudd mot den muslimske uigur-minoriteten.

Lovforslaget ble vedtatt med 413 mot 1 stemme. Den har allerede passert Senatet og havner nå på president Donald Trumps bord. Trump har ikke gitt noen signaler om han vil signere lovforslaget.