– Heldige som har stor skole

AUKRA: Torsdag formiddag meldte statsminister Erna Solberg at det går mot full skoleåpning fra mandag. Det vil si at landets 5.-10.-klassinger igjen kan smøre niste, pakke skolesekk og sette kursen mot skolen etter to måneder med digital hjemmeskole. Men en helt vanlig skolehverdag blir det nok ikke med det første.