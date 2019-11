New Articles

Politiet skal undersøke hus i Sola

En mann i 20-årene ble onsdag pågrepet og siktet etter funn av eksplosiver i et hus i Sola kommune. Torsdag skal politiets bombegruppe undersøke boligen og gjenstandene.

– Vi har ikke oversikt over hvilke typer eksplosiver det er, eller hvor mye det er snakk om. Det er det bombegruppa skal bidra med, sa operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til NTB en halvtime over midnatt til torsdag.

Stoltenberg møter Trump

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøker president Donald Trump i Det hvite hus Washington.

På agendaen står samtaler om innsatsen for å øke medlemslandenes forsvarsbudsjetter og bedre byrdefordelingen. Trump vil også ta opp viktigheten av jobbe videre med antiterrorvirksomhet, beskyttelse av 5G-nettverk og å bygge opp forsvarsverket mot dataangrep, ifølge Det hvite hus.

Hauglie og Vågeng møtes

I dag møtes arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng nok en gang for å diskutere trygdeskandalen.

Til Aftenposten sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav at etaten har følt at den hadde departementet i ryggen i sin tolkning av lovverket. Arbeids- og sosialministeren sier at Monlands uttalelser vil bli blant temaene på møtet.

Lansering av Helleland-bok

To måneder før Linda Hofstad Helleland går av som visepresident i WADA, kommer hun med en bok med avsløringer om makt, svindel og verdens største dopingskandale.

Boken «Ren idrett, skittent spill» er skrevet i samarbeid med forfatter Ståle Økland.

Koalisjonen mot IS møtes

Ministre fra 30 land i den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS, møtes i Washington for å drøfte situasjonen i Nord-Syria etter at USA trakk sine styrker ut av området.

De skal også drøfte veien videre etter at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi ble drept.