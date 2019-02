New Articles

Fem drept i skyting

Fem personer er drept og flere er såret i en skyting i en forstad til Chicago i USA. Gjerningsmannen er død.

Han stormet industriområdet og skjøt rundt seg mot både ansatte og senere mot politifolk som rykket ut til stedet. Fem politibetjenter ble såret i skuddvekslingen som oppsto.

NSB må ut med millionbeløp

I fjor måtte NSB betale drøyt 1,2 millioner kroner i refusjon til de reisende etter forsinkelser. Beløpet er 22 prosent høyere enn året før, skriver Dagsavisen.

Ved store forsinkelser kan passasjerene kreve å få tilbake halvparten av det de har betalt for reisen.

Nigeria-valg utsatt

Nigerias valgkommisjon har besluttet å utsette presidentvalget i landet med en uke, kun få timer før nigerianere skulle avlegge sine stemmer.

– Dette var en vanskelig avgjørelse, men den måtte tas for at vi skal kunne levere et godt og demokratisk valg, sier valgkommisjonens formann, Mahmood Yakubu.

Tøff kamp om vindmøllene

Statkraft vil bygge flere vindmølleparker, men merker at konfliktnivået har økt. Selskapet tror striden kan bli like tøff som oljekampen i Lofoten.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft kobler det økte konfliktnivået med at utbyggingen skjer i en helt annen skala enn før.

Mueller varsler Stone-bevis

I dokumenter Robert Muellers etterforskere har beslaglagt, kommer det fram kommunikasjon mellom Stone og Guccifer 2.0, et nettalias brukt av den russiske militære etterretningen GRU, og WikiLeaks, skriver CNN fredag.

Stone, som er en mangeårig venn av president Trump, skal ha forsøkt å finne ut av hva WikiLeaks visste om Demokratene i forkant av 2016-valget.