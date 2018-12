New Articles

Klokka 20.51 torsdag meldte politiet i Møre og Romsdal på Twitter at en bil har kjørt av vegen og havnet ned ei skråning i Elnesvågen. Eieren, som ikke har førerkort, har opplyst til politiet at bilen trillet ut.

Klokka 21.13 opplyser politiet at bileieren, en mann i 40-åra fra Fræna, er mistenkt for ruskjøring. Politiet skriver på Twitter at mannen framsto ruset og vil bli framstilt for blodprøve. Mannen anmeldes.