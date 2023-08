Cala Conta er en kort båttur fra San Antonio. Men vær tidlig ute – her blir det fullt i sommermånedene. Foto: Vibeke Montero

Ibiza er kjent for klubbkultur og fest. Men glem ikke de gnistrende turkise buktene.

Du trenger ikke «ooa hela natten» for å nyte Ibiza, men et åpent sinn kommer godt med. Middelhavsøya fornyer seg, gang på gang, og den unike energien smyger seg under huden – uansett alder.