Thomas Aastad inviterer stadig venner på middag og fest på sin frodige takterrasse. Plantene er eviggrønne slik at de ser fine ut hele året. Når solen skinner, sitter han ofte på terrassen og jobber. Foto: Marianne Wie

Sentralt i London bor Thomas Aastad i leiligheten han selv drømte om for fire år siden

Elephant and Castle i Sørøst-London er et område i forandring. Her bor og jobber Thomas Aastad (43) fra Trondheim i en leilighet han for noen år siden aldri hadde trodd skulle bli hans.